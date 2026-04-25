Są środki na budowę dróg rolniczych

Prawie 22 miliony złotych na budowę dróg rolniczych na Pomorzu Zachodnim.
Ta kwota trafi w tym roku do samorządów między innymi w Ustroniu Morskim, Gościnie czy Kołobrzegu. Fundusze przeznaczona zostaną na inwestycje, poprawiające dojazd do terenów wiejskich. Ma to usprawnić codzienną pracę rolników w regionie.
Na liście jest 25 beneficjentów, a fundusze pozwolą na modernizację 28 kilometrów dróg.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
