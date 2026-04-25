Psi Targ i Konwent Charytatywny Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny! Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Nowy tatuaż, fryzura lub coś pysznego do zjedzenia - to wszystko znajdziemy na Psim Targu i Konwencie Charytatywnym Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny!, który odbywa się w szczecińskim Domu Kultury "Krzemień".
- Dzisiaj mamy właśnie konwent, gdzie możemy przyjść, z miejsca zrobić sobie tatuaż, a całkowity dochód przeznaczony jest dla Futrzastej Ferajny. Dodatkowo mamy psi targ, gdzie możemy zakupić wszelkiego rodzaju akcesoria oraz przysmaki dla zwierząt - zapraszała Marta Frankowska, organizatorka imprezy.

- Co tutaj się tworzy? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Moja partnerka będzie mi robić tatuaż tradycyjnie metodą hand poke, czyli po prostu igła prowadzona z ręki i będzie to runa wikińska...
- Igła, tusz, skóra, moje dłonie i tyle. I tworzy się magia...
- Szczytny cel, więc nie sposób ominąć tego miejsca. Teraz broda, a później idziemy jeszcze z małżonką na tatuaż - mówili uczestnicy imprezy.

- Serdecznie zapraszam wszystkich Szczecinian. Przybywajcie do nas, fajna impreza i będzie dużo ciekawych rzeczy - podkreśliła Marta Frankowska.

Cały dochód z konwentu oraz część wpływów z targu zostanie przeznaczona na wsparcie bezdomnych psów i kotów. Wydarzenie potrwa do godziny 19.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty