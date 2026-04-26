Rowerowy desant pod dnem Świny. Na 20 minut wstrzymany ruch (samochodowy) w tunelu

Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Tunel na chwilę zmieni się w autostradę dla cyklistów - w niedzielny poranek szum silników w świnoujskim tunelu zastąpi charakterystyczny terkot wolnobiegów. W czasie ich przejazdu, tunel będzie zamknięty.

Pół tysiąca rowerzystów opanuje podwodną przeprawę, by wspólnie pokonać jeden z najbardziej spektakularnych etapów swojej trasy.



- Rowerzyści z klubu rowerowego Gryfus ze Szczecina przyjeżdżają do Świnoujścia i stąd ruszają wokół Zalewu Szczecińskiego. Tym razem ruszą ulicą Wojska Polskiego, Nowokarsiborską i wjadą do tunelu. Liczymy, że około 20 minut, tyle powinny potrwać utrudnienia, w tym czasie żadne samochody tunelem przejeżdżać nie będą mogły - wyjaśnia Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



Przypomina, że ta sytuacja jest niecodzienna.



- Do tej pory w historii tunelu w Świnoujściu mieliśmy raz taką sytuację, że rowerzyści przejechali tunelem. Przypominam: było to w dniu otwarcia - powiedział.



Cykliści z dzielnicy nadmorskiej wyruszają chwilę po godz. 8; w tunelu można się ich spodziewać około godz. 9.



Edycja tekstu: Jacek Rujna