Defibrylator AED na ścianie remizy

Kapsuła z defibrylatorem AED została zamontowana na ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie. To sprzęt przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy osobom, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
Jak podaje portal kamienskie.info, urządzenie zostało pozyskane, dzięki dofinansowaniu z Fundacji Totalizatora Sportowego.
Łączna wartość projektu wyniosła 10 tys. złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
