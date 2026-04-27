"Dom na klifie". Premiera słuchowiska w Radiu Szczecin

Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Morze, miłość, rodzina, smutek i strach, radość i nadzieja - Radio Szczecin zaprasza w poniedziałek na premierę słuchowiska na podstawie powieści Moniki Szwai "Dom na klifie".





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski Słuchowisko wyreżyserowała Maria Brzostyńska, a akustycznie zrealizował Wawrzyniec Szwaja - prywatnie syn autorki. - To nie jest nachalna propaganda i edukacja, bo w tle tej miłości Zosi i Adama jest w końcu historia dzieci, które zostały porzucone przez rodziców i opowieść o tych niefajnych, złych rodzicach. I są przedstawieni w taki sposób, że czytelnik czy słuchacz może wyciągnąć swoje wnioski. I wydaje mi się, że to była społeczna rola twórczości mamy.Wystąpią m.in: Konstanty Kukułka, Konrad Pawicki, Małgorzata Chryc-Filary, Marta Uszko, Adam Opatowicz, Aleksander Różanek i Maciej Kowalik. Bezpłatne wejściówki czekają na radioszczecin.pl w zakładce konkursy Premiera "Domu na klifie" w studiu S1 oraz na naszej antenie, tuż po 19.