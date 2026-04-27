Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

To ma być "mroczna" Noc Muzeów w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Zwiedzanie aresztu będzie pierwszą tego typu atrakcją w historii miasta. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
To będzie noc, która zmrozi krew w żyłach. W tegoroczną Noc Muzeów, 16 maja, Świnoujście rezygnuje z bezpiecznych sal wystawowych na rzecz miejsca, w którym czas zatrzymał się w najbardziej mrocznym momencie.
Bramy dawnego aresztu śledczego otworzą się dla zwiedzających, ujawniając kryminalne historie, o których głośno się nie mówiło.

- Zwiedzający po wejściu do cel, w których siedzieli prawdziwi przestępcy, usłyszą historie, które budzą dreszcze - mówi Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. - Piękny kompleks budynków powstał pod koniec XIX wieku i pamiętający takie straszne historie, jak rzeźnika z hołdu pruskiego czy mordercę ministra Piaseckiego.

Organizatorzy zapowiadają mroczne oprowadzanie i dostęp do miejsc, gdzie dotąd wstęp mieli tylko strażnicy i osadzeni.

- Będzie można te miejsca dotknąć, poczuć. Mistrzowie kryminału na dziedzińcach i w celach aresztu będą nam opowiadali nieprawdopodobne historie. To nie będzie noc dla tchórzy i osób, które są wrażliwe - zaznacza Piwowarczyk.

Zwiedzanie aresztu będzie pierwszą tego typu atrakcją w historii miasta.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od wczoraj oglądane 7242 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5492 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od 21 kwietnia oglądane 4379 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od 21 kwietnia oglądane 3920 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3432 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Wyganowski
Rozpoczęcie sezonu z Klasycznym Szczecinem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej Futbol Plus w Przecławiu. "Nie liczymy bramek, integrujemy się" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Psi Targ i Konwent Charytatywny Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny! Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty