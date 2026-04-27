Kolejne oszustwo związane z fałszywymi inwestycjami

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszkaniec Stargardu, skuszony obietnicą szybkiego zysku, stracił łącznie aż 280 tysięcy złotych. Sprawę zgłosił policji.
Mężczyzna, za pośrednictwem portalu społecznościowego, natrafił na ogłoszenie oferujące możliwość inwestowania i osiągania wysokich zysków. Po wysłaniu zgłoszenia, skontaktowała się z nim osoba podająca się za analityka finansowego. Przekonała go do wpłaty pierwszych środków.

Po kilku dniach oszust ponownie nawiązał kontakt, zachęcając do wpłacenia kolejnych pieniędzy. Mężczyzna robił przelewy i podawał sprawcy kody BLIK. Na bieżąco otrzymywał też informacje o rzekomym pomnażaniu środków. Sprawcy przekonali również pokrzywdzonego do zaciągnięcia kredytu i przekazania kolejnych pieniędzy.

W wyniku całego procederu stracił blisko 280 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

