Kolejne oszustwo związane z fałszywymi inwestycjami

Mieszkaniec Stargardu, skuszony obietnicą szybkiego zysku, stracił łącznie aż 280 tysięcy złotych. Sprawę zgłosił policji.

Mężczyzna, za pośrednictwem portalu społecznościowego, natrafił na ogłoszenie oferujące możliwość inwestowania i osiągania wysokich zysków. Po wysłaniu zgłoszenia, skontaktowała się z nim osoba podająca się za analityka finansowego. Przekonała go do wpłaty pierwszych środków.Po kilku dniach oszust ponownie nawiązał kontakt, zachęcając do wpłacenia kolejnych pieniędzy. Mężczyzna robił przelewy i podawał sprawcy kody BLIK. Na bieżąco otrzymywał też informacje o rzekomym pomnażaniu środków. Sprawcy przekonali również pokrzywdzonego do zaciągnięcia kredytu i przekazania kolejnych pieniędzy.W wyniku całego procederu stracił blisko 280 tysięcy złotych.