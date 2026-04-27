Ciało na brzegu jeziora Słonecznego. Policja wyjaśnia okoliczności

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności śmierci osoby, której ciało zauważył w niedzielę spacerowicz na brzegu jeziora Słonecznego w Szczecinie.

W styczniu na tym akwenie, wówczas skutym lodem, prowadzono poszukiwania zaginionego mężczyzny.Informacje o działaniach funkcjonariuszy w niedzielę wieczorem przekazał PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie asp. Paweł Pankau. Wyjaśnił, że zgłoszenie o ujawnieniu zwłok na brzegu jeziora, policja otrzymała od osoby postronnej spacerującej po tym terenie.- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Badane są okoliczności śmierci – powiedział Pankau.22 stycznia jezioro Słoneczne w dzielnicy Gumieńce, od strony skrzyżowania ul. Ku Słońcu i Derdowskiego, przeszukiwała specjalistyczna jednostka OSP z woj. wielkopolskiego, dysponująca m.in. podwodnym dronem. W czynnościach uczestniczyli policjanci i prokurator.Działania prowadzono po zgłoszeniu od rodziny zaginionego mężczyzny, którego telefon po raz ostatni logował się do pobliskiej stacji bazowej (BTS). Poszukiwanego zarejestrował też miejski monitoring.- Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ani też zaprzeczyć, ponad wszelką wątpliwość, że odnaleziona osoba to ta, której poszukiwania prowadziliśmy w styczniu – podsumował Pankau.