Ciało na brzegu jeziora Słonecznego. Policja wyjaśnia okoliczności

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności śmierci osoby, której ciało zauważył w niedzielę spacerowicz na brzegu jeziora Słonecznego w Szczecinie.
Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym

W styczniu na tym akwenie, wówczas skutym lodem, prowadzono poszukiwania zaginionego mężczyzny.

Informacje o działaniach funkcjonariuszy w niedzielę wieczorem przekazał PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie asp. Paweł Pankau. Wyjaśnił, że zgłoszenie o ujawnieniu zwłok na brzegu jeziora, policja otrzymała od osoby postronnej spacerującej po tym terenie.

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Badane są okoliczności śmierci – powiedział Pankau.

22 stycznia jezioro Słoneczne w dzielnicy Gumieńce, od strony skrzyżowania ul. Ku Słońcu i Derdowskiego, przeszukiwała specjalistyczna jednostka OSP z woj. wielkopolskiego, dysponująca m.in. podwodnym dronem. W czynnościach uczestniczyli policjanci i prokurator.

Działania prowadzono po zgłoszeniu od rodziny zaginionego mężczyzny, którego telefon po raz ostatni logował się do pobliskiej stacji bazowej (BTS). Poszukiwanego zarejestrował też miejski monitoring.

- Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ani też zaprzeczyć, ponad wszelką wątpliwość, że odnaleziona osoba to ta, której poszukiwania prowadziliśmy w styczniu – podsumował Pankau.

