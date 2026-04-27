Pobicie taksówkarza w Międzyzdrojach. Podejrzany w rękach policji

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pobicie taksówkarza w Międzyzdrojach. Do zdarzenia doszło w piątek przy ulicy Bohaterów Warszawy.
Według ustaleń kamieńskich funkcjonariuszy, między mężczyznami doszło do sprzeczki, która szybko eskalowała. Podejrzany miał bić kierowcę, szarpać go i grozić mu. Taksówkarz potrzebował pomocy medycznej. Agresor został szybko odnaleziony i zatrzymany. Usłyszał zarzuty związane z pobiciem i kierowaniem gróźb.
Sprawa jest w toku, napastnikowi grozi kilka lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Sprawa jest w toku, napastnikowi grozi kilka lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski