Pobicie taksówkarza w Międzyzdrojach. Podejrzany w rękach policji

Region Elżbieta Bielecka

Fot. KPP w Kamieniu Pomorskim
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pobicie taksówkarza w Międzyzdrojach. Do zdarzenia doszło w piątek przy ulicy Bohaterów Warszawy.
Według ustaleń kamieńskich funkcjonariuszy, między mężczyznami doszło do sprzeczki, która szybko eskalowała. Podejrzany miał bić kierowcę, szarpać go i grozić mu. Taksówkarz potrzebował pomocy medycznej. Agresor został szybko odnaleziony i zatrzymany. Usłyszał zarzuty związane z pobiciem i kierowaniem gróźb.

Sprawa jest w toku, napastnikowi grozi kilka lat więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

