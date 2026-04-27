Jest pomysł na remont drogi powiatowej Stepniczka-Czarnocin

Region Sebastian Wierciak

Andrzej Wyganowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Drogi powiatowe to największa zmora – stwierdził w "Rozmowie pod krawatem" burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski. Na szczęście w końcu uda się je wyremontować - dzięki składance finansowej.
Modernizacja drogi na trasie Stepniczka-Czarnocin pochłonie 8 milionów złotych. Z programu "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze" popłyną 4 mln zł pod warunkiem, że starostwo i gmina dołożą po 2 miliony.

- To nie jest zadanie mojej gminy, żeby budować drogi powiatowe, bo my mamy swoje drogi gminne, które budujemy. Natomiast ja nie mam wyjścia, bo jeżeli powiedziałbym nie, to ta droga chyba nigdy nie byłaby zbudowana - mówi Wyganowski.

Burmistrz zapraszał do Stepnicy nie tylko na majówkę, ale też weekendowe wypady. Przekonywał, że to przez wielu nieodkryta jeszcze perełka turystyczna, a wśród atrakcji wymienił fotołowy.

- Stepnica jest największym skupiskiem w Europie orła bielika i można po prostu sobie wynająć łódź, popłynąć i sfotografować orły jak polują - mówi Andrzej Wyganowski.

Bieliki wręcz czekają na łodzie, bo wiedzą, że zostanie z nich wyrzucona ryba. Podlatują bardzo blisko i pozują do zdjęć.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.

Edycja tekstu: Michał Król

Relacja Sebastiana Wierciaka

