Pielęgniarki ze świnoujskiego szpitala boją się o przyszłość OIOM-u

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
To może być początek końca – tak o zawieszeniu oddziału intensywnej terapii mówią pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.
Choć oficjalnym powodem dwumiesięcznej przerwy jest awaria aparatury, personel medyczny obawia się, że oddział nie zostanie już otwarty.

Pielęgniarki alarmują, że tymczasowe zamknięcie może być wstępem do całkowitej likwidacji OIOM-u, co zmusi pacjentów w stanach krytycznych do dalekich transportów do Szczecina.

O swoich obawach zgodziły się porozmawiać przy zachowaniu anonimowości. - Były informacje od jednego z lekarzy, który nam oznajmił 14 kwietnia, że OIT będzie zamknięty, ponieważ będzie naprawa instalacji elektrycznej. To oficjalna wersja, a nieoficjalna jest taka, że trzeba utrzeć lekarzom nosa za te ich wysokie stawki - mówiły.

Obawiają się przede wszystkim, że zamknięcie oddziału będzie zagrażało zdrowiu pacjentów.

- Boimy się, bo wiemy, że nie każdy pacjent trafiający na OIOM nadaje się do transportu. Mamy 100 kilometrów do najbliższego OIOM-u. Kto da gwarancję, że pacjent przeżyje drogę? - pytają.

O komentarz w tej sprawie, poprosiliśmy władze szpitala. Obecnie czekamy na odpowiedź.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od wczoraj oglądane 7934 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5551 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od 21 kwietnia oglądane 4401 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od 21 kwietnia oglądane 3935 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3472 razy)
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Wyganowski
Rozpoczęcie sezonu z Klasycznym Szczecinem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej Futbol Plus w Przecławiu. "Nie liczymy bramek, integrujemy się" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

