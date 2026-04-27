Na DW163 będzie bezpieczniej. Ruszył remont drogi

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Rozpoczyna się remont w Dygowie na drodze wojewódzkiej numer 163, w powiecie kołobrzeskim.
Rozpoczynają się prace przy liczącym blisko 1,5 km odcinku w centrum Dygowa. Kluczowym elementem inwestycji będzie stworzenie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową prowadzącą do Ustronia Morskiego. Wicemarszałkini województwa Anna Bańkowska mówi, że to rozwiązanie usprawni ruch w Dygowie.

- Na pewno ułatwi wszystkim użytkownikom komunikację. Jest to bardzo ruchliwa droga - podkreśla Bańkowska.

Mieszkańcy Dygowa wskazują, że jest to oczekiwana przez nich zmiana. - To bezpieczeństwo jest takie na pograniczu - dodaje Bańkowska.

Prace kosztują ponad 5,2 mln zł i potrwają do końca roku. Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej na odcinku od Kołobrzego do Dygowa. Przetarg na to zadania ma zostać ogłoszony na początku maja.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

