Floating Arena zamknięta do poniedziałku. Konieczna dezynfekcja i akceptacja sanepidu

Region Elżbieta Bielecka

Mat. UM Szczecin
Basen na szczecińskiej Floating Arenie będzie nieczynny co najmniej do końca tygodnia. To po incydencie, który... zanieczyścił wodę. Jeden z użytkowników pomylił pływalnię z toaletą.
Wieczorem konieczna była ewakuacja wszystkich korzystających z obiektu - poinformowało miasto.

Teraz trwa chlorowanie wody, a dno jest czyszczone przy użyciu specjalnych odkurzaczy, cały obiekt jest też dezynfekowany. Dopiero po zakończeniu tych prac sanepid będzie mógł przeprowadzić badanie jakości wody.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Floating Arena zostanie ponownie otwarta w poniedziałek, 4 maja.

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od przedwczoraj oglądane 8554 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5702 razy)
  3. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3577 razy)
  4. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od wczoraj oglądane 3153 razy)
  5. Incydent w świnoujskim porcie
    (od 22 kwietnia oglądane 2766 razy)
