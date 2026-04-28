Floating Arena zamknięta do poniedziałku. Konieczna dezynfekcja i akceptacja sanepidu

Basen na szczecińskiej Floating Arenie będzie nieczynny co najmniej do końca tygodnia. To po incydencie, który... zanieczyścił wodę. Jeden z użytkowników pomylił pływalnię z toaletą.
Wieczorem konieczna była ewakuacja wszystkich korzystających z obiektu - poinformowało miasto.
Teraz trwa chlorowanie wody, a dno jest czyszczone przy użyciu specjalnych odkurzaczy, cały obiekt jest też dezynfekowany. Dopiero po zakończeniu tych prac sanepid będzie mógł przeprowadzić badanie jakości wody.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Floating Arena zostanie ponownie otwarta w poniedziałek, 4 maja.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
