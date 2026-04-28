Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Uwaga: znowu osZUStwo

Region Adam Wosik

Ostrzeżenie dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: oszuści ponownie podszywają się pod pracowników ZUS-u.
Dzwonią do osób starszych z propozycją przystąpienia do "programu emerytalnego", a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Apelujemy o szczególną ostrożność przy tego typu kontaktach - mówi rzecznik ZUS-u województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski.

- Nie prosimy o podanie wrażliwych danych przez telefon, nie prosimy o przekazanie danych osobowych mailem, sms-em lub przez różne komunikatory internetowe. I również nie wysyłamy linków do logowania, ani do weryfikacji danych w wiadomościach tekstowych - podkreślił.

Karol Jagielski dodaje także, że w przypadku wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można zrobić to także telefonicznie dzwoniąc na numer 22 560 16 00 lub mailowo cot@zus.pl.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
oszustwa na program emerytalny

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mateusz Bobek
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Wyganowski

Najnowsze podcasty