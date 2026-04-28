Uwaga: znowu osZUStwo

źródło: ZUS

Ostrzeżenie dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: oszuści ponownie podszywają się pod pracowników ZUS-u.

Dzwonią do osób starszych z propozycją przystąpienia do "programu emerytalnego", a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.



Apelujemy o szczególną ostrożność przy tego typu kontaktach - mówi rzecznik ZUS-u województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski.



- Nie prosimy o podanie wrażliwych danych przez telefon, nie prosimy o przekazanie danych osobowych mailem, sms-em lub przez różne komunikatory internetowe. I również nie wysyłamy linków do logowania, ani do weryfikacji danych w wiadomościach tekstowych - podkreślił.



Karol Jagielski dodaje także, że w przypadku wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można zrobić to także telefonicznie dzwoniąc na numer 22 560 16 00 lub mailowo cot@zus.pl.



