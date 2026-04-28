Sejmik przyjął uchwałę w sprawie Międzyodrza [ZDJĘCIA]

Jest pozytywna opinia radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia stopnia ochronnego dla Międzyodrza.
Chodzi o utworzenie obwodu ochronnego Doliny Dolnej Odry przez Drawieński Park Narodowy. "Za" opowiedziało się 19 radnych, przeciw było dziewięciu, wstrzymał się jeden.
Jest to ostatni etap realizowany w uzgodnieniach samorządowych. Teraz nastąpi procedura przedłożenia sprawy na radzie ministrów i uzyskanie podpisu premiera.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Jest to ostatni etap realizowany w uzgodnieniach samorządowych. Teraz nastąpi procedura przedłożenia sprawy na radzie ministrów i uzyskanie podpisu premiera.
Edycja tekstu: Jacek Rujna