Rejs promem Jantar Unity. Relacja reporterki Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Proces załadunku Jantar Unity trwa ok. 2,5 godziny. Radio Szczecin sprawdza, jak pływa się najnowszą jednostką na Bałtyku, kursującą między Polską i Szwecją.

Na pokładzie promu jest reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka. Płynie do Trelleborga. Będzie relacjonować samą podróż, jak i pracę załogi.





Drugi oficer Paweł Badurski opowiedział o procesie załadunku.- Ustawiamy na trzech pokładach 4100 m linii ładunkowej, czyli około 200 lor możemy zabrać. Jest to trochę jak klocki Lego, musimy je tak poukładać, tak powymierzać metrami, aby jak najwięcej ładunku załadować - tłumaczył.W początkowej fazie załadunku jest dość pusto, ale jak mówi drugi oficer, ten pokład się wypełni.- Drugi pokład zapełnia się w całości niemal zawsze. Trzeci również często jest cały zapełniony, a czwarty już jest ostatnim pokładem, gdzie trzymamy ładunki niebezpieczne - dodał.Prom w swych ładowniach może pomieścić 7 tysięcy ton załadunku.