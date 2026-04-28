Rejs promem Jantar Unity. Relacja reporterki Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Proces załadunku Jantar Unity trwa ok. 2,5 godziny. Radio Szczecin sprawdza, jak pływa się najnowszą jednostką na Bałtyku, kursującą między Polską i Szwecją.
Na pokładzie promu jest reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka. Płynie do Trelleborga. Będzie relacjonować samą podróż, jak i pracę załogi.
Drugi oficer Paweł Badurski opowiedział o procesie załadunku.
- Ustawiamy na trzech pokładach 4100 m linii ładunkowej, czyli około 200 lor możemy zabrać. Jest to trochę jak klocki Lego, musimy je tak poukładać, tak powymierzać metrami, aby jak najwięcej ładunku załadować - tłumaczył.
W początkowej fazie załadunku jest dość pusto, ale jak mówi drugi oficer, ten pokład się wypełni.
- Drugi pokład zapełnia się w całości niemal zawsze. Trzeci również często jest cały zapełniony, a czwarty już jest ostatnim pokładem, gdzie trzymamy ładunki niebezpieczne - dodał.
Prom w swych ładowniach może pomieścić 7 tysięcy ton załadunku.
Edycja tekstu: Jacek Rujna