Różne twarze muzyki klasycznej. Festiwal Szczecin Classic zaprasza

Przepływ, Pogłosy, Sploty i Ślady - to tytuły nadchodzących koncertów w ramach trwającego festiwalu Szczecin Classic. Najbliższy odbędzie się we wtorek wieczorem w Bałtyckim Porcie Kultury.

Muzycznych atrakcji nie zabraknie do końca tygodnia, jak zapewnia Katarzyna Lament, dyrektor biura koncertowego Baltic Neopolis Orchestra.



- Bardzo różnorodna oferta, od preparowanego pianina, tango, przez występy zespołów kameralnych, młodych artystów z mistrzami, aż po wielki finał. A w międzyczasie jeszcze finał sympozjum kompozytorów, czyli dla każdego będzie coś miłego. Niesamowita dawka muzyki klasycznej w bardzo różnorodnym wydaniu - podkreśla Lament.



O godzinie 19.30 na słuchaczy czekać będzie performance Barbary Drazkov. Natomiast jutro również w Bałtyckim porcie kultury koncert zespołów kameralnych Szczecin Classic Academy z Mistrzami.



