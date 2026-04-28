  Reklama  
  Reklama  
  Autopromocja  
Różne twarze muzyki klasycznej. Festiwal Szczecin Classic zaprasza

Region Julia Nowicka

fot. wiadomosci.szczecin.eu
fot. wiadomosci.szczecin.eu
Przepływ, Pogłosy, Sploty i Ślady - to tytuły nadchodzących koncertów w ramach trwającego festiwalu Szczecin Classic. Najbliższy odbędzie się we wtorek wieczorem w Bałtyckim Porcie Kultury.
Muzycznych atrakcji nie zabraknie do końca tygodnia, jak zapewnia Katarzyna Lament, dyrektor biura koncertowego Baltic Neopolis Orchestra.

- Bardzo różnorodna oferta, od preparowanego pianina, tango, przez występy zespołów kameralnych, młodych artystów z mistrzami, aż po wielki finał. A w międzyczasie jeszcze finał sympozjum kompozytorów, czyli dla każdego będzie coś miłego. Niesamowita dawka muzyki klasycznej w bardzo różnorodnym wydaniu - podkreśla Lament.

O godzinie 19.30 na słuchaczy czekać będzie performance Barbary Drazkov. Natomiast jutro również w Bałtyckim porcie kultury koncert zespołów kameralnych Szczecin Classic Academy z Mistrzami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Muzycznych atrakcji nie zabraknie do końca tygodnia, jak zapewnia Katarzyna Lament, dyrektor biura koncertowego Baltic Neopolis Orchestra.

  Autopromocja  
  Autopromocja  
