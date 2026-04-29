Powrót poidełek dla Szczecinian

Trwają prace naprawcze i konserwacyjne szczecińskich poidełek. Sprawdzana jest też jakość wody.
Już działają dwa urządzenia koło Arkonki, poidełko na placu Lotników i przy alei fontann.
W najbliższych dniach ZWiK będzie "budzić po zimie" kolejne.
W sumie Szczecinie z poidełek można korzystać w 14 punktach:
W najbliższych dniach ZWiK będzie "budzić po zimie" kolejne.
W sumie Szczecinie z poidełek można korzystać w 14 punktach:
- Okolice Arkonki
- Chełmińska Skatepark – Podjuchy
- Skwer Misia Wojtka
- Aleja fontann – Jana Pawła II
- przy fontannie Bartłomiejka
- Jasne Błonia przy przystanku
- Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej –
- Plac Zwycięstwa
- Bulwary
- Różanka,
- Os. Zawadzkiego
- Aleja Piastów
- Park Wolności
- Struga, przy zejściu z kładki
Edycja tekstu: Natalia Chodań