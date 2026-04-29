Powrót poidełek dla Szczecinian

Trwają prace naprawcze i konserwacyjne szczecińskich poidełek. Sprawdzana jest też jakość wody.

Okolice Arkonki

Chełmińska Skatepark – Podjuchy

Skwer Misia Wojtka

Aleja fontann – Jana Pawła II

przy fontannie Bartłomiejka

Jasne Błonia przy przystanku

Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej –

Plac Zwycięstwa

Bulwary

Różanka,

Os. Zawadzkiego

Aleja Piastów

Park Wolności

Struga, przy zejściu z kładki

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Już działają dwa urządzenia koło Arkonki, poidełko na placu Lotników i przy alei fontann.W najbliższych dniach ZWiK będzie "budzić po zimie" kolejne.W sumie Szczecinie z poidełek można korzystać w 14 punktach: