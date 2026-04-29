Powrót poidełek dla Szczecinian

Region Anna Arabska - Szmajdzińska

Fot. ZWiK Szczecin
Trwają prace naprawcze i konserwacyjne szczecińskich poidełek. Sprawdzana jest też jakość wody.
Już działają dwa urządzenia koło Arkonki, poidełko na placu Lotników i przy alei fontann.
W najbliższych dniach ZWiK będzie "budzić po zimie" kolejne.

W sumie Szczecinie z poidełek można korzystać w 14 punktach:

  • Okolice Arkonki
  • Chełmińska Skatepark – Podjuchy
  • Skwer Misia Wojtka
  • Aleja fontann – Jana Pawła II
  • przy fontannie Bartłomiejka
  • Jasne Błonia przy przystanku
  • Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej –
  • Plac Zwycięstwa
  • Bulwary
  • Różanka,
  • Os. Zawadzkiego
  • Aleja Piastów
  • Park Wolności
  • Struga, przy zejściu z kładki

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 8854 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5806 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od przedwczoraj oglądane 4482 razy)
  4. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od wczoraj oglądane 4349 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3755 razy)
