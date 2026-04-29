"Rodzicielstwo staje się dalszym planem"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / manseok_Kim
Spada nie tylko liczba adopcji, ale przede wszystkim gotowość Polaków do przyjmowania dzieci i budowania rodziny – wynika z opinii ekspertki, która gościła w audycji Radiu Szczecin na Wieczór.
Jej zdaniem coraz częściej wygrywa styl życia nastawiony na wygodę i rozwój osobisty.

Od 2012 roku liczba adopcji w Polsce spadła o około 30 procent – wynika z danych ośrodków adopcyjnych. Na koniec 2024 roku ponad 2300 dzieci miało uregulowaną sytuację prawną i mogło zostać adoptowanych, ale kandydatów na rodziców było niespełna 900.

Jak twierdzi Sylwia Flanc-Kowalewska, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie, to efekt zmieniających się priorytetów życiowych.

- Obserwujemy taką tendencję i spadek gotowości wśród osób na w ogóle posiadanie dzieci. Mamy taki model, który moglibyśmy nazwać takim wygodnym modelem. To rodzicielstwo staje się dalszym planem. Na pierwszy plan wchodzi nam kariera, jakieś posiadanie, zdobywanie - tłumaczy ekspertka.

Jak dodaje Sylwia Flanc-Kowalewska adopcja wymaga pełnej, świadomej decyzji.

- Na zawsze nasze z całą odpowiedzialnością też i prawną i rodzinną, że kiedy ta adopcja się nie uda, poniosę też konsekwencje. Dlatego ta świadomość przygotowania rodzica do tego wyboru, do tej decyzji na całe życie jest taką odpowiedzialnością ośrodka adopcyjnego - mówi dyrektor ośrodka adopcyjnego.

Z danych GUS wynika, że w 2025 roku w pieczy zastępczej było 78,3 tysiąca dzieci, większość w rodzinach zastępczych. W ciągu roku część wróciła do rodzin biologicznych, a 1,2 tysiąca dzieci trafiło do adopcji.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 8854 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5806 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od przedwczoraj oglądane 4482 razy)
  4. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od wczoraj oglądane 4349 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3755 razy)
Bezpośrednie spotkanie ze Stanami Pośrednimi… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

