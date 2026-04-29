270 tys. złotych dla młodych sportowców w Zachodniopomorskiem

50-ciu młodych sportowców z Pomorza Zachodniego dostanie stypendia Marszałka Województwa.

To nagroda za dobre występy na ogólnopolskich i międzynarodowych arenach. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel prawie 270 tys. zł.W środę wręczenie stypendiów. Trafią one do sportowców ze Szczecina, Karlina, Goleniowa, Wałcza, Białogardu, Koszalina, Chojny oraz Międzyzdrojów.Świadczenia w wysokości od 4 do 12 tys. zł w skali roku wypłacane będą w miesięcznych ratach.