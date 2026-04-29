W Złocieńcu powstanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego powstanie w Złocieńcu. Inwestycja obejmuje remont części parterowej budynku przy ul. Kosynierów.





Całość ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.Wypożyczalnia ma posłużyć mieszkańcom, którzy potrzebują specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego np. po operacjach, urazach czy w trakcie powrotu do zdrowia.