Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Rośnie za to zapotrzebowanie na krew. Apel do krwiodawców

Region Natalia Chodań

Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
Przedłużone weekendy i urlopy to czas, w którym drastycznie spada liczba dawców, a centra krwiodawstwa są puste. Rośnie za to zapotrzebowanie na krew ze względu na liczne wypadki.
Centra Krwiodawstwa pilnie apelują o oddawanie krwi wszystkich grup, szczególnie w dni poprzedające urlopy i święta, gdy zapotrzebowanie jest największe.

Anna Lipińska, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, mówi, że każda donacja jest realną szansą na życie dla ofiar wypadków, pacjentów onkologicznych i osób poddawanych pilnym zabiegom.

- Bardzo serdecznie apeluję do dawców, zbliża się okres majówki, kiedy jest więcej dni wolnych, żeby przychodzili, zgłaszali się do dania krwi niezależnie od grupy krwi, jaką posiadają, ale tu szczególnie gorący apel do grupy zero - mówi Lipińska.

Dawcą może być osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat, ważąca minimum 50 kilogramów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 8851 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5805 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od przedwczoraj oglądane 4479 razy)
  4. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od wczoraj oglądane 4271 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3755 razy)
Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Bezpośrednie spotkanie ze Stanami Pośrednimi… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Mateusz Bobek
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty