Rośnie za to zapotrzebowanie na krew. Apel do krwiodawców

Przedłużone weekendy i urlopy to czas, w którym drastycznie spada liczba dawców, a centra krwiodawstwa są puste. Rośnie za to zapotrzebowanie na krew ze względu na liczne wypadki.

Centra Krwiodawstwa pilnie apelują o oddawanie krwi wszystkich grup, szczególnie w dni poprzedające urlopy i święta, gdy zapotrzebowanie jest największe.Anna Lipińska, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, mówi, że każda donacja jest realną szansą na życie dla ofiar wypadków, pacjentów onkologicznych i osób poddawanych pilnym zabiegom.- Bardzo serdecznie apeluję do dawców, zbliża się okres majówki, kiedy jest więcej dni wolnych, żeby przychodzili, zgłaszali się do dania krwi niezależnie od grupy krwi, jaką posiadają, ale tu szczególnie gorący apel do grupy zero - mówi Lipińska.Dawcą może być osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat, ważąca minimum 50 kilogramów.