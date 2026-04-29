Krzystek: osiedle TBS w Podjuchach powstanie, ale będzie mniejsze

Osiedle TBS w Podjuchach powstanie, ale będzie mniejsze niż zakładał projekt, który wygrał w konkursie – zapowiedział w "Rozmowie pod Krawatem" prezydent Szczecina Piotr Krzystek.





Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjęła prof. Ewa Stachowska kierująca Katedrą Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM.



Edycja tekstu: Natalia Chodań Pomysł osiedla wielorodzinnego w Podjuchach wzbudził sporo kontrowersji. Z jednej strony dlatego, że to okolica kojarzona z domkami jednorodzinnymi, z drugiej pojawiły się głosy, że wyjazd z Podjuch zwyczajnie się zakorkuje.Prezydent Szczecina przekonywał, że miasto wsłuchuje się w te głosy.- Na skutek tych wniosków mieszkańców postaramy się, żeby ta intensywność w projekcie była dużo niższa niż ta, którą widzieliśmy na bazie konkursu. Postaramy się to dostosować do parametrów i do możliwości - powiedział prezydent.Piotr Krzystek zapytany o zakorkowane rondo na Głębokim, szczególnie w pogodne dni, odparł, że nie ma na razie pomysłu wybudowania w tym miejscu kładki dla pieszych, a problem pogłębia się, ponieważ ludzie budują się poza miastem.- Jeżeli liczba samochodów wjeżdżających do Szczecina każdego roku przyrasta o parę procent, to są tego konsekwencje. Te drogi nie będą szersze. To jest po prostu świadoma decyzja mieszkańców - chcę mieszkać pod miastem, codziennie rano muszę wjechać do miasta - dodał Krzystek.Prezydent Szczecina liczy na to, że ruch na rondzie na Głębokim nieco się zmniejszy, kiedy powstanie Zachodnie Obejście Szczecina.