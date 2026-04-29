Zapalniczka, głupi pomysł i 100 balotów mniej

Trzech chłopców w wieku od 13 do 15 lat odpowie przed sądem rodzinnym za podpalenie balotów słomy w gminie Mirosławiec.

Do zdarzenia doszło podczas spaceru, jeden z nich bawił się zapalniczką i podpalił słomę, a ogień szybko wymknął się spod kontroli.Nastolatkowie próbowali ugasić płomienie, ale bezskutecznie, po czym oddalili się z miejsca i wezwali służby. Gdy strażacy prowadzili akcję, chłopcy wrócili i przyznali się do spowodowania pożaru.Spłonęło około 100 balotów, a straty oszacowano na prawie 10 tys. zł.