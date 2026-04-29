Nowe branżowe centrum umiejętności w Szczecinie. "To jest bardzo duży przeskok" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie „spawalnictwo” rozpoczęło działalność w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hożej w Szczecinie.

Placówka stała się tym samym jednym ze 120 ośrodków w Polsce, które kształcić będą w wybranej przez siebie branży. To przeskok w XXI wiek - przyznają uczniowie tej szkoły.- Spawarki nowe, ładne, widać wszystko zadbane, dobrze zrobione. Myślę, że tutaj będzie przyjemniej spawać. - Nowa technologia i możliwości, nowe stoły spawalnicze i sprzęt. Robota mamy, więc szkoła dobrze nas zaopatrzyła i myślę, że będziemy dobrze z tego korzystać. - Technologicznie to jest bardzo duży przeskok. Sprzęt jest o wiele lepszy niż był wcześniej i szkoła nie oszczędzała na tym - mówią uczniowie.Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wyposażenie centrum i remont przy ul. Hożej kosztowały prawie 10 mln zł.W Zachodniopomorskiem branżowe centra umiejętności działają m.in. w Lubieszynie (w dziedzinie chemia) i w szczecińskim Zespole Szkół nr 4 - w dziedzinie energetyka. Centra mają pełnić mają cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.