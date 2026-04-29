Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nowe branżowe centrum umiejętności w Szczecinie. "To jest bardzo duży przeskok" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie „spawalnictwo” rozpoczęło działalność w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hożej w Szczecinie.
Placówka stała się tym samym jednym ze 120 ośrodków w Polsce, które kształcić będą w wybranej przez siebie branży. To przeskok w XXI wiek - przyznają uczniowie tej szkoły.

- Spawarki nowe, ładne, widać wszystko zadbane, dobrze zrobione. Myślę, że tutaj będzie przyjemniej spawać. - Nowa technologia i możliwości, nowe stoły spawalnicze i sprzęt. Robota mamy, więc szkoła dobrze nas zaopatrzyła i myślę, że będziemy dobrze z tego korzystać. - Technologicznie to jest bardzo duży przeskok. Sprzęt jest o wiele lepszy niż był wcześniej i szkoła nie oszczędzała na tym - mówią uczniowie.

Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wyposażenie centrum i remont przy ul. Hożej kosztowały prawie 10 mln zł.

W Zachodniopomorskiem branżowe centra umiejętności działają m.in. w Lubieszynie (w dziedzinie chemia) i w szczecińskim Zespole Szkół nr 4 - w dziedzinie energetyka. Centra mają pełnić mają cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Adama Wosika
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 8897 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5843 razy)
  3. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od wczoraj oglądane 5797 razy)
  4. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od przedwczoraj oglądane 4564 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3776 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowe branżowe centrum umiejętności w Szczecinie. "To jest bardzo duży przeskok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Bezpośrednie spotkanie ze Stanami Pośrednimi… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Mateusz Bobek
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty