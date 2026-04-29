Amfetamina w... bidonie

To była podróż rowerem z bidonem pełnym amfetaminy - skończyła się na komendzie.
W Stargardzie policjanci zatrzymali rowerzystę, który próbował ukryć narkotyki w bidonie przypiętym do roweru. Mężczyzna wpadł podczas kontroli i szybko wyszło na jaw, że „napój” w środku to nie woda. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 42 gramy amfetaminy, około 7 gramów marihuany i prawie 4 gramy mefedronu. Rowerzysta został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
