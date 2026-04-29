Miasto ogłosiło przetarg na nowe autobusy elektryczne

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za niecałe trzy lata pojawi się w Szczecinie 20 przegubowych „elektryków”.
Miasto ogłosiło przetarg na ich dostawę, a mają trafić do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”.

- Postępowanie się powiedzie, jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z programu FEnIKS – mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. - W ramach postępowania umieściliśmy taki zapis, który mówi, że postępowanie może być rozstrzygnięte negatywnie w przypadku nieuzyskania dofinansowania. Nie wykluczamy takiej możliwości, że w przypadku braku dofinansowania będziemy szukać finansowania na zakup autobusów.

- W najbliższym czasie będziemy przystosowywać zajezdnię do rosnącej liczby autobusów elektrycznych - dodaje prezes SPA Klonowica Krzysztof Putiatycki. - Już w tej chwili mamy podpisaną umowę, będziemy budować kolejne stanowiska. Do końca roku powstanie 37 stanowisk na 34 autobusy, które posiadamy. Jeżeli przetarg na te 20 autobusów osiągnie swój cel, to będziemy musieli dalej rozbudowywać.

Podczas wyjazdowego posiedzenia komisji ds. gospodarki komunalnej szczecińscy radni zostali poinformowani, że po najbliższym długim weekendzie zadebiutują cztery krótkie "elektryki".

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta zapadnie decyzja o skorzystaniu z prawa opcji na autobusy hybrydowe dla lewobrzeżnej zajezdni.

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 8936 razy)
  2. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od wczoraj oglądane 6355 razy)
  3. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5863 razy)
  4. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od przedwczoraj oglądane 4637 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3800 razy)
