Saszetki nikotynowe bez znaków akcyzy

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła ponad 21 kg saszetek nikotynowych bez znaków akcyzy.

To efekt kontroli przesyłek w powiecie goleniowskim.





- Wartość zatrzymanej przesyłki to około 27 tys. zł - tłumaczy Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Nielegalne saszetki nikotynowe wysłane były z Austrii do Polski. Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym skarbowym nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie nielegalnych wyrobów akcyzowych np. papierosów, tytoniu, alkoholu jest wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym.





Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Goleniowie.