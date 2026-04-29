Kto truje powietrze na Skolwinie? Dziennikarskie śledztwo naszego reportera

Nie firma BFK Polska a prawdopodobnie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" jest trucicielem powietrza na szczecińskim Skolwinie. To nowy wątek w sprawie, która była przedmiotem szerokiej dyskusji w audycji "Czas reakcji".

Mieszkańcy osiedla skarżą się na silny gryzący odór oraz chmary robactwa. Wskazali już nawet winnego, lecz jak się okazuje nie tego, co trzeba.Nasze dziennikarskie śledztwo rozpoczęliśmy dokładnie trzy tygodnie temu. Wtedy, mimo chłodnej aury, smród był wyczuwalny bardziej niż dziś.- Z naszej strony nic nowego nie zostało wdrożone. Po prostu została wyłączona firma na trzy tygodnie, która tak naprawdę smrodzi tutaj - powiedział właściciel terenu, na którym firma BFK Polska produkuje kompost rolniczy. Idąc po nitce do kłębka, okazało się też, że Rada Osiedla Skolwin reprezentowana przez Jadwigę Kufel niezbyt dokładnie przyjrzała się sprawie.- Ma pan rację, że ani my jako rada, ani mieszkańcy, żeśmy tego nie sprawdzili od początku do końca - przyznała przewodnicząca rady.Nieprzyjemne zapachy zlokalizowane zostały natomiast na terenie papierni, co potwierdziła Renata Chojnacka, jedna z mieszkanek i osób czynnie zaangażowanych w kwestię wyjaśnienia tematu.- Identyko zapach - powiedziała Chojnacka, która wraz z naszym reporterem odwiedziła teren papierni i potwierdziła, że zapach jest tożsamy z tym, który wyczuwalny jest w centrum osiedla.Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Apis" na Skolwinie Piotr Bloch, do którego udało nam się dotrzeć, w związku z przedstawionymi faktami złożył jasną deklarację w przypadku potwierdzenia się żródeł fetoru. - W ostateczności będzie decyzja o zamknięciu zakładu - powiedział Bloch.Do tematu będziemy wracać.