Wzgórze Zamkowe w Złocieńcu odzyska dawny blask

Chodzi o pagórek nad rzeką Drawą. Pierwotnie znajdowała się tam gotycka warownia z XIV wieku, która ostatecznie została zniszczona w 1976 roku. Do dziś przetrwały jedynie ukryte pod ziemią piwnice.
To właśnie wokół tego miejsca skoncentruje się planowana rewitalizacja. Zakres inwestycji to prawie 700 tysięcy złotych. Obejmie uporządkowanie i zagospodarowanie fragmentu Wzgórza Zamkowego, w obrębie dawnej fosy.
Prace przewidują m.in. wymianę nawierzchni, wykonanie ogrodów deszczowych, nowe nasadzenia oraz montaż nowoczesnego oświetlenia. Pojawią się również elementy małej architektury.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
