Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Leki przeciwko otyłości mogą być niebezpieczne

Region Jarosław Gowin

Ewa Stachowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To przełom, ale niesie ze sobą niebezpieczeństwa - profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia działanie leków przeciwko otyłości.
Ewa Stachowska, która kieruje Katedrą Żywienia Człowieka uczelni tłumaczyła w "Rozmowie pod krawatem", że medykamenty bardzo pomagają w utracie wagi. Jednak osoby, które je przyjmują często zapominają o stosowaniu zbilansowanej diety.

Kuracja powinna odbywać się pod kontrolą specjalistów.

- W ogóle zapominają, że powinni jeść i redukują masę ciała. Tymczasem spada też masa mięśni. Ci pacjenci schudną i jak schudną, to będą mieli takie ubytki masy mięśniowej, że kiedy odstawią lek, to będzie absolutnie nawrót choroby - podkreślała prof. Stachowska.

Naukowcy PUM-u ostatnio przeprowadzili badania dotyczące leków na otyłość. Wzięło w nich udział 387 osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty