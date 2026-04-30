EuroAfrica świętuje 35-lecie

Region Tomasz Domański

Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
EuroAfrica to - obok grupy PŻM i PŻB - jeden z trzech największych polskich armatorów. Na morzu zatrudnia około 400 osób, na lądzie 600 - informuje prezes firmy Jacek Wiśniewski.
W środę wieczorem na świeżo wyremontowanym promie Epsilon, gdzie odbywała się duża impreza rocznicowa, nie zabrakło wspomnień, także tych tragicznych.

- Firma zaczynała w 1991 roku, a przypomnę, że już w 1993 roku spółka musiała się zmierzyć z tragicznym wyzwaniem. Chciałbym wszystkich zapewnić, że dla ludzi morza, dla pracowników EuroAfryki historia Heweliusza była, jest i będzie niezagojoną raną w sercu - podkreślił.

Firma się jednak nie zatrzymuje. Tworzy biznesowe partnerstwo, które ma pozwolić na zwiększenie konkurencyjności na Bałtyku.

- Wczorajsi konkurenci, Polferries i Unity Line, dzisiaj tworzą wspólnie PolScę. To byli wrogowie rynkowi, a dzisiaj to są współpracownicy i to działa. I myślę, że jest to wyjątkowa cecha tego projektu - dodał członek zarządu POLSCA S.A. Jakub Lasota.

EuroAfrika posiada obecnie siedem specjalistycznych statków. Rocznie przewozi 100 tysięcy samochodów ciężarowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
