Złodzieje kwiatów zatrzymani po pościgu ulicami Szczecina [WIDEO]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: szczecin.policja.gov.pl
Policjanci otrzymali zgłoszenie o jadącym z nadmierną prędkością aucie. W środku było dwóch mężczyzn. Ignorowali oni sygnały świetlne i dźwiękowe, przejeżdżali na czerwonym świetle, jechali chodnikami i drogą dla rowerów, a także doprowadzili do stłuczki z innymi pojazdami.
Pościg zakończył się porzuceniem uszkodzonego auta i próbą ucieczki pieszo. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. 24-letni kierujący nie posiadał prawa jazdy, ponadto był pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu - miał ponad 3 promile.

W aucie funkcjonariusze znaleźli mefedron.

Sąd zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny tymczasowy areszt. Obaj usłyszeli zarzuty. Również kradzieży z włamaniem do jednego z kwiatomatów w Szczecinie.

Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

