Lotnisko się zmienia. Jest zgoda na realizację inwestycji

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów uzyskał pozwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na przebudowę i rozbudowę terminala pasażerskiego. Oznacza to, że prace mogą ruszyć na dobre.
Mają się zakończyć w 2027 roku, a prowadzone będą przy zachowaniu pracy lotniska.
W miejscu trzech istniejących budynków powstanie nowoczesny terminal, składający się również z trzech obiektów, a obecnie istniejący budynek zostanie zmodernizowany.
Równolegle realizowany jest kolejny obiekt, który początkowo pełnić będzie funkcję tymczasowej hali przylotów, a docelowo zostanie przeznaczony na potrzeby służb lotniskowych.
Inwestycja ma kosztować ponad 190 milionów złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
