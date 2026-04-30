Majówka w Świnoujściu zainaugurowana

Świnoujście już tętni życiem - turyści przyjechali na Majówkę 2026 wcześniej i wcale nie zamierzają siedzieć w hotelach.

- Nie, troszeczkę znam Świnoujście. A teraz na dłuższą majówkę. Pogoda jest taka sama jak i latem. Słońce świeci. Latem za dużo ludzi. - W kwietniu jest bardzo dużo ludzi. My z żoną bardzo dużo spacerujemy i wdychamy świeżego powietrza. - Spacery, głównie spacery właśnie.- Zimno trochę, wieje... Przyjemnie, tylko wiatr przeszkadza. Mi przynajmniej przeszkadza wiatr, bo ja bardzo nie lubię wiatru. No, jak teraz słonecznie, to jest bardzo przyjemnie - mówili turyści.

To już nie jest tylko "długi weekend" – dla wielu to przedsmak wakacji. Choć Bałtyk pokazuje swoje wietrzne oblicze, a spacerowicze na promenadzie mocniej naciągają kaptury, klimat w Świnoujściu jest gorący.- W Świnoujściu pierwszy raz? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.Na tych, którzy przyjechali już 29-30 kwietnia, atrakcje czekają. Najchętniej wybierane są wciąż rowery, spacery do Stawy Młyny i zwiedzanie Fortów.