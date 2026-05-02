Polskie truskawki na szczecińskich targowiskach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na ryneczkach pojawiają się pierwsze polskie truskawki. Ze względu na klimat, a także mroźną zimę i wiosnę zbiory owoców są opóźnione.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Truskawki, które są w sprzedaży to te pochodzące ze szklarni. Mimo tego oraz wysokich cen - Szczecinianie chętnie je kupują.- Jabłuszka, truskawki, to co mamy na polu. Uważam, że co nasze to jest najlepsze. Oczywiście, że polskie to najlepsze. Na truskawki czekam, no ale to będzie początek czerwca chyba. - Polskie truskawki, najbardziej na to czekam i polskie jabłka, owoce. Jest to dla mnie, bardzo ważne, dlatego że rolnictwo nasze musi się rozwijać, a nie cofać - mówią kupujący.Już są truskawki. W zależności od rynku w granicach 35-50 złotych w zależności od okolic. Sezonowo myślę w granicach 10, 20 złotych za kilogram, w zależności od tego czy będzie dużo słońca czy będzie ciepło. - Pojawiają się na razie polskie truskawki ale to jest wszystko ze szklarni. Ceny są bardzo wysokie jeszcze więc my tutaj jako handlujący jeszcze nie zakupujemy tego ponieważ ona jest dużo droższa jak truskawka z zagranicy - informują sprzedawcy.Z polskich produktów na ryneczkach można już także kupić sałatę, ogórki, pomidory czy szparagi.