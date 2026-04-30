CUS uruchamia ośrodek oparcia społecznego

Przestrzeń dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Szczecińskie Centrum Usług Społecznych uruchamia ośrodek oparcia społecznego.

Dzieci, młodzież i rodzice będą mogli cyklicznie spotykać się ze specjalistami ze stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - tłumaczy Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.- Chcemy pomóc zarówno dzieciom w formie takiej warsztatowo-spotkaniowej, podczas której będą mogli oni rozwinąć swoje kompetencje społeczne, a także stworzyć taką grupę wsparcia dla rodziców w ramach klubu rodzica, który będzie prowadzony w trakcie tychże zajęć - mówi Homis.Taka grupa będzie liczyć 20 rodzin. Zajęcia są darmowe a zapisy i potrzebne wnioski znajdują się na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych.