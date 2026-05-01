Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Grillowanie? Tak! Ale jak? [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Majówka to dla wielu Polaków synonim rozpoczęcia sezonu grillowego. Co zrobić by to, co wrzucamy na ruszt, nam nie zaszkodziło?
- Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań - radzi Jakub Mauricz, dietetyk, promotor zdrowia.

- To czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka... Tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką - zalecił.

Źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania.

- Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawy - dodaje Mauricz.

- Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi spalonymi elementami, które potem ponownie pod wpływem temperatury ściekają i potem to paruje. No, niestety, tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo - wskazał.

Badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ewa Stachowska
Piotr Krzystek
Najnowsze podcasty