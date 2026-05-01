Grillowanie? Tak! Ale jak? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Majówka to dla wielu Polaków synonim rozpoczęcia sezonu grillowego. Co zrobić by to, co wrzucamy na ruszt, nam nie zaszkodziło?

- Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań - radzi Jakub Mauricz, dietetyk, promotor zdrowia.



- To czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka... Tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką - zalecił.



Źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania.



- Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawy - dodaje Mauricz.



- Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi spalonymi elementami, które potem ponownie pod wpływem temperatury ściekają i potem to paruje. No, niestety, tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo - wskazał.



Badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków.



Edycja tekstu: Jacek Rujna