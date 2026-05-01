Majówka zaczyna sezon nad morzem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Majówka tradycyjnie zaczyna sezon wypoczynkowy nad Bałtykiem. Właśnie teraz działalność wznawiają obiekty, które zamknięte były przez zimę. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na lato. Wiele obiektów ma już na wysoki sezon komplet rezerwacji.
Zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza te pensjonaty i hotele, które wyróżniają się na tle innych.

- Te obiekty, które miały do zaoferowania coś więcej niż tylko sam nocleg, spa, basen, jakąkolwiek inną atrakcję, miały obłożenie lepsze, bo oczywiście to jest alternatywa dla złej pogody, ale coraz więcej turystów... To już nie taki turysta, który idzie na plażę i na niej leży, ale szuka wypoczynku aktywnego. Sztandarowym produktem są nasze trasy rowerowe. Można sobie w każdej chwili zobaczyć na licznikach, które mamy zamontowane w całym regionie, że przyrosty turystów to już nie są dziesiątki procent, ale to już jest krotność ilości turystów, która była wcześniej - mówił Damian Greś, dyrektor Wydziału Współpracy Regionalnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Jak dodał Greś, choć wypoczynek nad morzem nie jest bardzo tani, to można znaleźć dopasowaną cenowo ofertę.

- Z cenami to też jest tak, że każdy w naszym regionie znajdzie coś dla siebie, bo możemy znaleźć i obiekty, w których nocleg będzie dosyć drogi, ale będą oferowały odpowiedni standard, ale możemy znaleźć też takie miejsca, gdzie naprawdę wysiłek ten finansowy nie będzie aż tak wielki i będzie można fajnie wypocząć i coś zrobić fajnego w tym miejscu - zachęcał.

Jedyną niewiadomą zostaje pogoda, a od niej tak naprawdę zależy obłożenie hoteli i pensjonatów. Dobra prognoza na weekend jest w stanie w ciągu godziny zapełnić wszystkie miejsca w obiektach wypoczynkowych. Gdy prognozowany jest chłód i deszcz wielu turystów odwołuje przyjazd.

Tegoroczna majówka nad morzem ma być ciepła - temperatury mają dziś (piątek 1.05) przekraczać 20 stopni, jutro (sobota 2.05) dochodzić do 25, a w niedzielę (3.05) wzrosną do 26-27 stopni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
