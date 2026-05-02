13. edycja "Poszukiwaczy Smaków"

Ryba pieczona po gościńsku z kromką chleba ze śliwką oraz Złote śledzie z leśną nutą pradziadka Władysława - te potrawy wygrały w konkursie "Poszukiwacze Smaków".

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zmagania, co roku, organizuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Chodzi o kulinarne historie zapisane w rodzinnych zeszytach, wspomnieniach i zapachach domowych kuchni.Zgłoszenia obejmowały opis potrawy, przepis oraz wskazanie jej charakterystycznych cech, a także dokumentację tradycji – m.in. w formie rodzinnych pamiątek, kronik lub rozmów. Całość uzupełniało współczesne zdjęcie prezentujące walory estetyczne potrawy.W tegorocznej edycji nadesłano 39 zgłoszeń: 24 ze szkół podstawowych i 15 ze szkół ponadpodstawowych.Szkoły podstawowe:I miejsce – Jeremiasz Pilichowski – „Ryba pieczona po gościńsku z kromką chleba ze śliwką” (Szkoła Podstawowa nr 1 w KołobrzeguII miejsce – Piotr Fornal – „Szczeciński całusek prababci Weronki” (Publiczna Szkoła Podstawowa w MierzynieIII miejsce – Tessa Puchała – „Nadbużańskie parowańce prababci Ady” (Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w SzczecinieSzkoły ponadpodstawowe:I miejsce – Bartosz Bulzacki – „Złote śledzie z leśną nutą pradziadka Władysława” (Zespół Szkół Specjalnych w GoleniowieII miejsce – Zuzanna Świątek – „Ziemniaczane gniazda obfitości” (Zespół Szkół nr 2 w PyrzycachIII miejsce – Kacper Fir – „Domowy pasztet drobiowy” (I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu