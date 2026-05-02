13. edycja "Poszukiwaczy Smaków"

Fot. Pomorze Zachodnie
Fot. Pomorze Zachodnie
Ryba pieczona po gościńsku z kromką chleba ze śliwką oraz Złote śledzie z leśną nutą pradziadka Władysława - te potrawy wygrały w konkursie "Poszukiwacze Smaków".
Zmagania, co roku, organizuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Chodzi o kulinarne historie zapisane w rodzinnych zeszytach, wspomnieniach i zapachach domowych kuchni.

Zgłoszenia obejmowały opis potrawy, przepis oraz wskazanie jej charakterystycznych cech, a także dokumentację tradycji – m.in. w formie rodzinnych pamiątek, kronik lub rozmów. Całość uzupełniało współczesne zdjęcie prezentujące walory estetyczne potrawy.

W tegorocznej edycji nadesłano 39 zgłoszeń: 24 ze szkół podstawowych i 15 ze szkół ponadpodstawowych.


Szkoły podstawowe:

I miejsce – Jeremiasz Pilichowski – „Ryba pieczona po gościńsku z kromką chleba ze śliwką” (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu
II miejsce – Piotr Fornal – „Szczeciński całusek prababci Weronki” (Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie
III miejsce – Tessa Puchała – „Nadbużańskie parowańce prababci Ady” (Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Szczecinie

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Bartosz Bulzacki – „Złote śledzie z leśną nutą pradziadka Władysława” (Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie
II miejsce – Zuzanna Świątek – „Ziemniaczane gniazda obfitości” (Zespół Szkół nr 2 w Pyrzycach
III miejsce – Kacper Fir – „Domowy pasztet drobiowy” (I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 9294 razy)
  2. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 7585 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od 27 kwietnia oglądane 4964 razy)
  4. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od przedwczoraj oglądane 3709 razy)
  5. Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto
    (od 28 kwietnia oglądane 2497 razy)
Biało-czerwona połączyła Szczecinian [ZDJĘCIA]
Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Granica oczami żołnierzy, czyli wystawa "Pomiędzy liniami. 184 dni na straży" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polskie truskawki na szczecińskich targowiskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
