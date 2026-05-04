Wieża Eiffla też miała trudne początki - tak wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, który wkrótce ma zostać otwarty.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Zdaniem sceptyków tak duży obiekt nie pasuje do polskiego wybrzeża, może również utrudniać działalność właścicielom małych pensjonatów czy domków na wynajem. W opinii Konstantego Oświęcimskiego - krytyka jest przesadzona.Hotel przyniesie korzyści mieszkańcom i turystom - zapewniał wójt w "Rozmowie pod krawatem".- Prawdziwy hotel z potężnym zapleczem, z którego będzie korzystała cała gmina, przede wszystkim miejscowość Pobierowo. Będzie ikoną polskiej turystyki, jest to największy obiekt turystyczny na polskim wybrzeżu i też jest dużo krytyków, ale z drugiej strony wieżę Eiffla też krytykowali, tak?! - wskazał wójt.Według oficjalnych zapowiedzi hotel ma przyjąć pierwszych gości 26 czerwca.