Duże zagrożenie pożarami lasów. Alert RCB

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla powiatów choszczeńskiego i wałeckiego z powodu dużego zagrożenia pożarami lasów. Na większości terenu województwa obowiązuje drugi, średni stopień zagrożenia.

„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie”.



Alert RCB został wysłany do użytkowników przebywających w części województw:

▪️dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki,… — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 4, 2026

Zachodniopomorscy strażacy od piątku interweniowali prawie 300 razy (272). Najwięcej zgłoszeń, bo 145 dotyczyło właśnie pożarów lasów.- O dziwo, mieliśmy więcej pożarów niż miejscowych zagrożeń, co w tych czasach jest czymś niespotykanym, gdyż z reguły 70 proc. naszych interwencji to miejscowe zagrożenia, pozostałe pożary, a to wszystko z uwagi na panującą suszę i te olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach - mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.Strażacy proszą też o zachowanie rozsądku przy rozpalaniu ognisk w pobliżu lasów.- Nie używać w lesie ognia otwartego, to jest najważniejsza sprawa. Rozpalając ognisko czy grilla, pamiętajmy, żeby zachować co najmniej 100 metrów od ściany lasu - napominał.Od kilkudziesięciu godzin trwa gaszenie pożaru lasu w okolicach Dźwirzyna w powiecie kołobrzeskim.Podczas majówki strażacy ponad 100 razy interweniowali przy miejscowych zagrożeniach. Otrzymali również 20 fałszywych zgłoszeń.