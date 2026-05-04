Duże zagrożenie pożarami lasów. Alert RCB

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla powiatów choszczeńskiego i wałeckiego z powodu dużego zagrożenia pożarami lasów. Na większości terenu województwa obowiązuje drugi, średni stopień zagrożenia.
Zachodniopomorscy strażacy od piątku interweniowali prawie 300 razy (272). Najwięcej zgłoszeń, bo 145 dotyczyło właśnie pożarów lasów.
- O dziwo, mieliśmy więcej pożarów niż miejscowych zagrożeń, co w tych czasach jest czymś niespotykanym, gdyż z reguły 70 proc. naszych interwencji to miejscowe zagrożenia, pozostałe pożary, a to wszystko z uwagi na panującą suszę i te olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach - mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.
Strażacy proszą też o zachowanie rozsądku przy rozpalaniu ognisk w pobliżu lasów.
- Nie używać w lesie ognia otwartego, to jest najważniejsza sprawa. Rozpalając ognisko czy grilla, pamiętajmy, żeby zachować co najmniej 100 metrów od ściany lasu - napominał.
Od kilkudziesięciu godzin trwa gaszenie pożaru lasu w okolicach Dźwirzyna w powiecie kołobrzeskim.
Podczas majówki strażacy ponad 100 razy interweniowali przy miejscowych zagrożeniach. Otrzymali również 20 fałszywych zgłoszeń.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 4, 2026
„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie”.
Alert RCB został wysłany do użytkowników przebywających w części województw:
▪️dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki,… pic.twitter.com/RRg1e7IPh6
