Radni PiS po dwóch latach rządów OK Polska i Koalicji Obywatelskiej

Dwa lata rządów bez pomysłu - tak radni Prawa i Sprawiedliwości podsumowali trwającą kadencję i klubu OK Polska i Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta.

PiS wspomina o licznych podwyżkach i problemach w komunikacji miejskiej oraz niezrealizowanych inwestycjach. "Koalicja jest tylko po to, by dokuczać mieszkańcom Szczecina" - uważa radny Krzysztof Romianowski.- Podwyżki chociażby podatków, podwyżki opłat lokalnych, cen za bilety. Nie ma tego wspomnianego biletu za 365 zł. Komunikacja miejska ma coraz większe problemy, bo jak nie zimą jest zamarznięta trakcja, to latem dziwne rzeczy dzieją się z szynami - mówi Romianowski.Radni PiS mówią też, że nie mają możliwości dyskusji z radnymi koalicji. Jak mówią, ich pomysły czy zapytania często pozostają bez odpowiedzi. "Nie robimy tego dla siebie, a na prośbę mieszkańców" - podkreśla radny Dariusz Smoliński.- My właściwie zakładamy się z kolegami już żartobliwie, w której minucie trudnych tematów dla Koalicji Obywatelskiej, któryś z radnych złoży wniosek o to, żeby zakończyć dyskusję, mówiąc kolokwialnie zamknąć usta opozycji i skupić się następnie na przykład na kontemplacji - dodaje Smoliński.Ponadto radni PiS wskazują na wysokie, bo ponad 2-miliardowe zadłużenie miasta, na zaniedbanie rejonów położonych poza ścisłym centrum czy na brak przyciągania inwestorów do Szczecina.Rzecznik prezydenta miasta powiedział nam, że Piotr Krzystek nie komentuje konferencji politycznych i nie będzie odnosił się do tych wypowiedzi.