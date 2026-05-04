Pierwsze relacje maturzystów

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Pierwsze koty za płoty. Zakończył się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Według pierwszych relacji maturzystów tematy dotyczyły wpływu pracy na człowieka i jego rzeczywistość, a także tego, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
Z abiturientami ze szczecińskiego I LO rozmawiała Weronika Łyczywek.

- Nie było aż tak ciężko. - Bardzo fajne tematy były na tej rozprawce, były bardzo łatwe i łatwo było te lektury podać do tych tematów występujących. - Skończyliśmy i nie było takie proste ogólnie. Mogło być łatwiejsze, zadania były nietypowe, nie widziałem jeszcze wcześniej takich. Było mało pytań o Orwella i o "Rok 1984". - "Zdążyć Przed Panem Bogiem", "Podróże z Herodotem", również nawiązałem do hasła epoki Pozytywizmu oraz do serialu - mówili maturzyści.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części.
Maturzyści muszą rozwiązać dwa testy: „Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki” oraz napisać tekst własny - rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów.
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

