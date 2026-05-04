Młodzi muzycy z Zachodniopomorskiego otrzymali stypendia

Skrzypkowie, perkusiści, pianiści i młodzi kompozytorzy - prawie 80 młodych muzyków z Zachodniopomorskiego otrzymało marszałkowskie stypendia.

Środki w ramach programu Janko Muzykant będą mogli przeznaczyć na rozwój, doskonalenie umiejętności, zakup instrumentów albo kursy mistrzowskie.Na liście stypendystów znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa w wieku od 7 do 19 lat.