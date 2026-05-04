Na hulajnodze, bez uprawnień i z pasażerem

Jechał na hulajnodze elektrycznej bez uprawnień, w dodatku z pasażerem. 15-latka zatrzymali wałeccy policjanci.
Nastolatek przewoził kolegę w tym samym wieku. Policjantom tłumaczył, że nie ma karty rowerowej, bo gdy organizowano egzamin, nie było go w szkole.
Obaj nastolatkowie zostali przekazani rodzicom, którzy odpowiedzą za swoje pociechy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
