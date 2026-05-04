17-letnia Zuzanna zdaje egzaminy mimo ciężkiej choroby

Region Krzysztof Cichocki

Od lewej: Agata Paszkowska-Malarz, nauczycielka, Zuzanna, Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektor ZSS. Fot. Magdalena Knop
Matura w szpitalu. Pacjentka oddziału onkologii dziecięcej szczecińskiej uniwersyteckiej "Jedynki" przystąpiła do matury tuż po zakończeniu kolejnego cyklu chemioterapii.
O godzinie 9:00 Zuzanna, uczennica liceum w Polkowicach, z własnej inicjatywy rozpoczęła egzamin z języka polskiego w sali szpitalnej.

To pierwszy taki przypadek w historii szpitala przy Unii Lubelskiej- mówi Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

- Przyjechała do nas z Polkowic, gdzie chodziła do szkoły, do klasy policyjnej, ale niestety choroba, ból spowodował, że musiała przerwać ten czas i znalazła się w Szczecinie. Tak nieprzerwanie właściwie od stycznia przebywała na leczeniu - mówiła Krakowiak-Misiuna.

Wszyscy są pod wrażeniem jej uporu – dodaje Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.

- Za nami pierwszy dzień egzaminów, przed Zuzą kolejne. Będzie zdawała je do czwartku włącznie. A my nadal bardzo mocno Zuzi kibicujemy, równie mocno trzymamy kciuki i ze wzruszeniem, ogromnym wzruszeniem, podziwiamy jej determinację - powiedziała rzeczniczka.

Przed Zuzanną i innymi maturzystami po języku polskim jeszcze matematyka, język angielski i przedmiot dodatkowy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
