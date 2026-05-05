Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
22 tablice szczecińskich medalistów - olimpijskich i parlimpijskich odsłonięto przed halą widowiskowo-sportową Enea Arena.
Wśród nich nazwiska "tytanów olimpizmu", którzy swoimi osiągnięciami, rekordami i postawą fair play mogą być inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Część uhonorowanych sportowców pojawiła się na uroczystości - wśród nich była pierwsza złota szczecińska medalistka paraolimpijska z Arnhem z 1980 r. Irena Pienio (Rusewicz).

- Złoty medal zdobyliśmy drużynowo, była to sztafeta i tam pobiliśmy rekord paralimpijski w stylu kraulu i grzbiet. Także jestem tutaj, doczekałam się po tylu latach... - podkreśla Irena Pienio (Rusewicz).

- Ważne przede wszystkim dla naszej młodzieży, dla której takie miejsca mogą stać się inspiracją do tego, żeby uprawiać sport, sięgać po wysokie cele i krzewić ideę olimpijską - dodaje Ryszard Stadniuk, dwukrotny olimpijczyk - Montreal i Moskwa.

- Mam nadzieję, że Szczecinianie, spacerując tutaj będą mogli pokazywać swoim dzieciom, że są ludzie, którzy tutaj zaczynali i sukcesy osiągali. Dzięki temu te dzieci zaczną chcieć działać - uzupełnia Dorota Brzozowska, olimpijka z Moskwy 1980.

Podczas wydarzenia odsłonięto też pylon z nazwiskami ponad 80 olimpijczyków i paralimpijczyków związanych ze Szczecinem, wśród nazwisk jest między innymi wioślarka Róża Data-Ptak czy siatkarka Maria Liktoras.

Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu jest częścią projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym przeprowadzono "zieloną metamorfozę" terenu przed Enea Areną.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4367 razy)
  2. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2211 razy)
  3. Lider z wiceliderem w Szczecinie. Pogoń nie rezygnuje z walki o mistrza
    (od 29 kwietnia oglądane 2156 razy)
  4. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 2141 razy)
  5. Utrudnienia na zachodniopomorskich drogach
    (od przedwczoraj oglądane 2060 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Dzień św. Floriana, a to oznacza, że świętują strażacy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Konstanty Oświęcimski

Najnowsze podcasty