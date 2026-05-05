Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]

22 tablice szczecińskich medalistów - olimpijskich i parlimpijskich odsłonięto przed halą widowiskowo-sportową Enea Arena.

- Ważne przede wszystkim dla naszej młodzieży, dla której takie miejsca mogą stać się inspiracją do tego, żeby uprawiać sport, sięgać po wysokie cele i krzewić ideę olimpijską - dodaje Ryszard Stadniuk, dwukrotny olimpijczyk - Montreal i Moskwa.

- Mam nadzieję, że Szczecinianie, spacerując tutaj będą mogli pokazywać swoim dzieciom, że są ludzie, którzy tutaj zaczynali i sukcesy osiągali. Dzięki temu te dzieci zaczną chcieć działać - uzupełnia Dorota Brzozowska, olimpijka z Moskwy 1980.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wśród nich nazwiska "tytanów olimpizmu", którzy swoimi osiągnięciami, rekordami i postawą fair play mogą być inspiracją dla kolejnych pokoleń.Część uhonorowanych sportowców pojawiła się na uroczystości - wśród nich była pierwsza złota szczecińska medalistka paraolimpijska z Arnhem z 1980 r. Irena Pienio (Rusewicz).- Złoty medal zdobyliśmy drużynowo, była to sztafeta i tam pobiliśmy rekord paralimpijski w stylu kraulu i grzbiet. Także jestem tutaj, doczekałam się po tylu latach... - podkreśla Irena Pienio (Rusewicz).Podczas wydarzenia odsłonięto też pylon z nazwiskami ponad 80 olimpijczyków i paralimpijczyków związanych ze Szczecinem, wśród nazwisk jest między innymi wioślarka Róża Data-Ptak czy siatkarka Maria Liktoras.Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu jest częścią projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym przeprowadzono "zieloną metamorfozę" terenu przed Enea Areną.