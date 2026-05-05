Szczecińskie Jasne Błonia tętnią życiem [ZDJĘCIA]

Na Jasnych Błoniach w Szczecinie trwa festyn, który zorganizowano z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jak przekonywali bohaterowie wydarzenia, to dla nich okazja, by pokazać swoją niezależność, sprawczość, ale też dobrze się bawić.



- Łączy nas ta wspólna rzecz, ta niepełnosprawność i możliwość pracy, że my możemy pracować, po prostu czujemy się docenieni, czujemy się dowartościowani. - To jest taki dzień, w którym patrzymy na siebie z godnością. Proponujemy mieszkańcom Szczecina nasze wyroby. - Mamy smalec wegański i smalec tradycyjny wieprzowy. Do tego chlebek jasny, sól i ogóreczek zaraz dojedzie. - Mamy też strefę gier i zabaw. - Tutaj są rybki, które dzieci mogą łowić. Są też koraliki do robienia i jeszcze parę innych atrakcji, jak biżuteria czy rękodzieło artystyczne - mówią wystawcy.



Impreza potrwa do godziny 15. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest obchodzony w Polsce od 1999 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

