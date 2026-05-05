Schował się przed policją w... lodówce

Region Rafael Żełobowski

Fot. KPP w Łobzie
Uciekał przed policją i schował się w... lodówce. Policjanci próbowali zatrzymać motorowerzystę na drodze między Radowem Małym a Łobzem.
- Mężczyzna zaczął jednak uciekać - relacjonuje mł. asp. Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie. - W trakcie pościgu kierujący motorowerem uszkodził swój pojazd i podjął próbę ucieczki pieszo, pozostawiając na miejscu 78-letnią pasażerkę. Policjanci odnaleźli 30-latka w jego mieszkaniu, ukrywającego się w lodówce.

Mężczyzna miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów, noc spędził w policyjnym areszcie. Teraz jego sprawą zajmuje się sąd.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
